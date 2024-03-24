Спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена

Спасательная операция завершена, но поисковая операция продолжается.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

"Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. Сегодня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших", - заявил Воробьев.

По его словам, опознание погибших их родственниками еще впереди. Кроме того, по данным губернатора Подмосковья, в больницах остаются 107 пострадавших.

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