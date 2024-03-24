Неизвестные напали на судно у берегов Йемена

У побережья Йемена произошло очередное нападение на судно.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO)

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 23 морских милях к востоку от города Аль-Муха в Йемене", - говорится в сообщении.

"Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - добавили в центре.

Сведения об инциденте получены UKMTO не от капитана атакованного судна, а от третьей стороны. Дополнительной информации о происшествии пока не приводится.

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