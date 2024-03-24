"Крокус сити холл" будет восстановлен

Компания "Крокус интернешнл", владеющая "Крокус сити холлом" в подмосковном Красногорске, выразила глубокие соболезнования в связи с терактом и сообщила, что концертный зал будет восстановлен.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено", - говорится в сообщении на сайте компании.