https://news.day.az/world/1646903.html В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, землетрясение произошло в 04:47 по местному времени в Каспийском море в 220 километрах к востоку от станции Сиязань.
Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров.
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