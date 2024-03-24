В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, землетрясение произошло в 04:47 по местному времени в Каспийском море в 220 километрах к востоку от станции Сиязань.

Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров.