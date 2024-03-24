Израиль нанес удар по Ливану

- в ответ на обстрелы

ВВС Израиля нанесли удар по ливанскому городу Баальбек, сообщают ливанские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, нападение на город было осуществлено после нескольких атак ливанской группировки "Хезболла" на северные районы Израиля с использованием ракет, РСЗО и беспилотников.

Сообщается, что Баальбек расположен примерно в 100 км от израильской границы и является "районом, который в прошлом считался оплотом Хезболлы".

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