Число пострадавших в "Крокусе" достигло 152

Количество пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", по уточненным данным подмосковного главка МЧС РФ, увеличилось до 152.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ведомства.

"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей)", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сообщал о 147 пострадавших в результате теракта.

Спасатели МЧС продолжают разбор завалов на месте ЧП. Разобран 91 куб. м. Ночью к работам подключилась тяжелая техника.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!