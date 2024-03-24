ЦАХАЛ зафиксировал около 50 ракетных запусков ракет из Ливана

Израильские военные зафиксировали порядка 50 ракетных запусков из Ливана по северу Израиля и нанесли удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад было зафиксировано около 50 запусков ракет из Ливана в сторону северного Израиля, несколько из них были перехвачены, остальные упали в незаселенной местности. Самолеты нанесли удары по пусковым установкам, из которых были идентифицированы некоторые запуски", - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ранее истребители ЦАХАЛ нанесли удары в районе Баальбека (город в 90 км от Бейрута - прим. ТАСС) по производственному объекту [шиитского движения] "Хезболлах", где хранилось оружие", - добавили в пресс-службе.

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