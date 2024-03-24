"Хезболлах" выпустила более 60 ракет в сторону Голанских высот

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли ракетные удары по позициям израильских войск на Голанских высотах в ответ на воздушный налет на город Баальбек (90 км от Бейрута), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, свыше 60 снарядов было выпущено из реактивных систем залпового огня по укрепрайону Калиа, где находится региональный штаб ПВО и ПРО Израиля. Атаке подвергся также поселок Йоаф, где располагается артиллерийская батарея бригады "Голани".

Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких еврейских поселениях в Верхней и Западной Галилее, по которым велся огонь.

В коммюнике военно-информационной службы "Хезболлах" говорится, что в субботу шиитские бойцы провели пять операций против армии Израиля. В ходе одной из них были использованы два беспилотника-камикадзе для нанесения ударов по командному пункту и казарме в поселке Кфар-Блюм. "Зафиксировано прямое попадание в военные объекты, противник понес потери в живой силе и технике", - утверждается в тексте.

Ранее израильские самолеты атаковали окрестности Баальбека на востоке Ливана, где находится крупный форпост формирований "Хезболлах". Пять ракет было выпущено по одному из домов в предместье Эль-Асира, который во время налета был полностью разрушен. Местные власти сообщили о трех раненых, доставленных в больницу.

Как передал новостной портал Al Nashra, авиаудары были нанесены по складу с боеприпасами.

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