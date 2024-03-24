Авиакомпании России предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Российские авиакомпании откликнулись на трагедию в "Крокус сити холле" и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Российские авиаперевозчики откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким. "Аэрофлот", "Северный ветер", "Сибирь" (S7 Airlines), "Уральские авиалинии", NordStar, Red Wings и Smartavia готовы организовать бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших", - говорится в сообщении.

В Росавиации также привели ссылки на официальные сообщения авиакомпаний и номера телефонов их контактных центров для оформления билетов.

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