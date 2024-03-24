https://news.day.az/world/1646921.html Польша подняла истребители из-за российской авиации
Польша подняла истребители из-за российской авиации
Командование Вооруженных сил (ВС) Польши подняло в воздух истребитель F-16 под предлогом активности дальней авиации России.
Об этом польское ведомство сообщило в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что активность российской авиации "связана с ударами по объектам, расположенным на территории Украины". ВС Польши подчеркнули, что страна запустила "все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства". Командование постоянно следит за ситуацией, отмечается в сообщении.
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