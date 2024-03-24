Польша подняла истребители из-за российской авиации

Командование Вооруженных сил (ВС) Польши подняло в воздух истребитель F-16 под предлогом активности дальней авиации России.

Об этом польское ведомство сообщило в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что активность российской авиации "связана с ударами по объектам, расположенным на территории Украины". ВС Польши подчеркнули, что страна запустила "все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства". Командование постоянно следит за ситуацией, отмечается в сообщении.

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