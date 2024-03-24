Стало известно о попытке покушения «Аль-Каиды» на президента США

Террористическая группировка "Аль-Каида" пыталась совершить покушение на бывшего президента США Билла Клинтона в период его пребывания в должности в 1996 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентов Секретной службы США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщается, покушение планировалось после прибытия Клинтона на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на Филиппинах. Незадолго до приземления самолета с экс-президентом США его служба безопасности получила сообщения о взрывном устройстве на пути следования кортежа. Позднее филиппинские спецслужбы обнаружили мощную бомбу на мосту, по которому должен был проехать политик, а также внедорожник с автоматами АК-47 внутри.

Агентство отмечает, что попытка покушения почти не упоминалась как в отчетах правительства США, так и в документах "Аль-Каиды". Также журналисты не нашли информацию о попытках расследования инцидента. "Я всегда задавался вопросом, почему меня не оставили в Маниле, чтобы следить за любым расследованием", - рассказал агентству Грегори Глод, ведущий агент разведки Секретной службы в Маниле.

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