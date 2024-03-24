https://news.day.az/world/1646953.html В "Крокус сити холле" продолжается разбор завалов
В "Крокус сити холле" продолжается разбор завалов
Рабочие задействованы в разборе завалов на территории "Крокус сити холла" в Красногорске, у здания дежурят грузовики для вывоза конструкций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Группы рабочих ожидают у оцепления пропуска, в то время как строительная техника расположена на стоянке перед зданием.
На месте теракта соблюдаются усиленные меры безопасности. Периметр оцеплен, его патрулируют кинологические группы и бойцы Росгвардии.
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