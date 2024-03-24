Тысячи грузовиков застряли на границе Украины и стран ЕС
На границе Украины и четырех стран Евросоюза (ЕС) застряли около 3,2 тысячи грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Автомобили стоят в очередях на границе Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.
"Сейчас блокируются пункты пропуска "Ягодин", "Угринов", "Равва-Русская". На этих трех направлениях в совокупности в очереди находятся примерно 500 грузовиков, больше всего напротив "Ягодин". При этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив пункта "Краковец", 400 - возле "Шегини"", - рассказал Демченко.
Также, добавил он, 300 грузовиков ожидают у пункта пропуска "Ужгород" в направлении Словакии, 800 автомобилей - у пункта "Тиса" в сторону Венгрии и 400 грузовых машин - на пункте "Порубное" в сторону Румынии.
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