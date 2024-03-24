Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный Президенту Всемирной метеорологической организации

Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена Президенту Всемирной метеорологической организации шейху Абдулла аль-Мандусу. В контексте предстоящей в Баку 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, в фильм включен синхрон по этому вопросу Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Day.Az представляет вниманию читателей полную видеозапись передачи.