Израильские военные задержали около 480 террористов в больнице "Аш-Шифа"

Израильские военные и Служба общей безопасности продолжают операции и рейды на территории медицинского центра "Аш-Шифа" в секторе Газа. Там задержаны около 480 террористов, связанных с палестинскими радикальными движениями ХАМАС и "Исламский джихад", сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Войска Армии обороны Израиля задержали около 480 боевиков, связанных с террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад", и обнаружили в больнице оружие и террористическую инфраструктуру", - говорится в заявлении.

В пресс-службе также отметили, что израильские ВВС нанесли удары по 65 объектам на севере и в центральной части палестинского анклава, в том числе по туннелю, который использовался боевиками. Израильские силы также атаковали террористическую инфраструктуру в районе Бейт-Хануна.

В центральных районах сектора Газа военные обнаружили "комплекс по производству беспилотников, принадлежащий террористическим организациям". Армия провела операцию на военном объекте и ликвидировала боевиков.

Кроме того, инженерные подразделения израильских ВС ударили по пусковой установке на юге сектора Газа. В районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар по месту сбора боевиков в момент нахождения там большого числа террористов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

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