Петер Сийярто заявил, что Венгрия не участвует в поставках оружия на Украину

Венгрия не будет участвовать ни в каких начинаниях Евросоюза, предусматривающих поставки вооружений в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции, передает Day.Az со ссылкой на ТАССKossuth.

Он отметил, что "Венгрия по-прежнему не желает участвовать в политических и финансовых действиях, предусматривающих поставки большего количества оружия в Украину". "Чем больше оружия будет отправлено туда, тем дольше будет идти война, тем больше людей погибнет, тем больше риск разрушений и дальнейшего распространения военных действий", - пояснил глава МИД.

"Со стороны Венгрии просто не может быть и речи о поставках оружия, участии в них и принятии необходимых для этого решений", - подчеркнул Сийярто. По его мнению, "если бы европейские политики потратили на миротворчество даже вдвое меньше времени, чем на поставки оружия, то сегодня можно было бы сказать, что мы приблизились к миру и смогли защитить жизни сотен тысяч людей".

18 марта министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд для оказания военной помощи Украине, в том числе финансирования поставок вооружений и военной техники. Венгрия воздержалась при принятии этого решения, заявив, что не несет за это ответственности и не будет выделять средства на эти цели. Как сообщил тогда Сийярто, Венгрия выделит положенные с ее стороны €50 млн в этот фонд, однако ее взнос будет использован по ее собственному усмотрению - не на военную помощь Украине, а, например, на укрепление безопасности в районе Западных Балкан.

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