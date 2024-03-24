В Венгрии заявили о военном психозе политиков в ЕС

Лидеры Европейского союза (ЕС) превращают конфликт в Украине в личное дело из-за военного психоза. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сийярто прокомментировал дискуссии вокруг заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину. По его мнению, европейские политики начали терять здравый смысл, а их риторика находится под влиянием военного психоза.

"Они говорят на языке войны и мыслят так, будто сами находятся на войне", - заявил глава МИД Венгрии. Он отметил, что политики начинают превращать конфликт между Россией и Украиной в личное дело и терять здравый смысл.

Дипломат подчеркнул, что результатом может стать решение об отправке европейских контингентов в Украину.

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