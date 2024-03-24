Стали известны подробности о подготовке теракта в «Крокусе»

Исполнитель теракта в "Крокус Сити Холле" посетил спектакль там незадолго до нападения. Такую информацию приводит Telegram-канал "112" со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подчеркивается, что перед совершением теракта его исполнители посетили развлекательный центр несколько раз.

"Поход был связан с организацией теракта - посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода", - говорится в публикации.

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

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