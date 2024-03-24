ВС Израиля объявили о начале операции в районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе

Силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности начали операцию на западе Хан-Юниса, где находится больница "Аль-Амаль", для ликвидации террористической инфраструктуры в этом районе сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Операция началась с серии ударов ВВС примерно по 40 объектам боевиков, в том числе по военным постам, подземным туннелям и другой террористической инфраструктуре", - говорится в заявлении.

Как сообщили военные, израильские ВС окружают этот район и "продолжают ликвидировать боевиков в ближнем бою".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.

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