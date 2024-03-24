https://news.day.az/world/1647004.html Момент побега террористов из "Крокус сити холла" - ВИДЕО
Момент побега террористов из "Крокус сити холла" - ВИДЕО
Момент побега террористов после атаки на "Крокус Сити Холл" попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным канала, боевики припарковались у концертного зала в 19:57. Примерно через 15 минут они выбежали на улицу, сели в белый автомобиль с черной крышей и уехали в сторону Брянской области.
"Специалисты по видеонаблюдению оперативно восстановили путь белого "Рено", помогли полицейским вместе с ФСБ вычислить маршрут террористов и их задержать", - говорится в сообщении.
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