Момент побега террористов из "Крокус сити холла"

Момент побега террористов после атаки на "Крокус Сити Холл" попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным канала, боевики припарковались у концертного зала в 19:57. Примерно через 15 минут они выбежали на улицу, сели в белый автомобиль с черной крышей и уехали в сторону Брянской области.

"Специалисты по видеонаблюдению оперативно восстановили путь белого "Рено", помогли полицейским вместе с ФСБ вычислить маршрут террористов и их задержать", - говорится в сообщении.

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