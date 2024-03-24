Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Сирии

Турецкие военные нейтрализовали двух членов террористической организации РПК/YPG на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении министерства национальной безопасности Турции, передает Day.Az.

Согласно сообщению, обезвреженные боевики готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата".

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