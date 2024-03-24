Генсек ООН о доставке гумпомощи в сектор Газа

Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье заявил, что действеннее всего поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа по сухопутным путям, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Поставки требуют работы многих КПП и точек доступа. Единственный эффективный и оперативный способ перевозить тяжелые грузы - по дорогам", - приводят западные СМИ его слова после переговоров в Каире с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Чтобы облегчить ситуацию, нужно, чтобы Израиль устранил оставшиеся препятствия и ограничения для транспортных потоков", - отметил генсек.

По его словам, неспособность решить нынешние проблемы жителей сектора Газа "ввергает авторитет международного сообщества в состояние кризиса".

Он добавил, что ООН работает над обеспечением устойчивого финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль. После израильских обвинений ряд стран приостановили финансирование агентства, а США и Британия дали понять, что не возобновят выделение средств до окончания расследования работы БАПОР.

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