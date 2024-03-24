В Белграде начался массовый митинг против НАТО

Граждане Сербии в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии собрались на площади Республики в центре Белграда на массовый митинг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Они расположились у здания Национального музея, куда прибыли с флагами, на которых видны лозунги: "Смерть НАТО-фашистам!", "Смерть империализму". Собравшиеся также растянули большой баннер со словами: "НАТО - оккупанты, прочь из Сербии!".

Ранее в Белграде у памятника "Вечный огонь", посвященного жертвам агрессии 1999 года, также состоялся митинг против НАТО.

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