СМИ раскрыли подробности переговоров между представителями США и ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС не получало никаких новых инициатив от США в ходе переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

"Никаких новых американских инициатив в ходе переговоров не поступало", - приводит телеканал слова члена ХАМАС. Он добавил, что, когда движение представило свое видение возможного соглашения, США согласились с тем, что оно соответствует принципам парижских договоренностей, в то время как позиция Израиля на переговорах "не включала в себя положений о прекращении огня в Газе и о выводе израильских военных из палестинского анклава".

"Израиль затягивает переговорный процесс, и в результате мы до сих пор так и не достигли соглашения", - добавил член ХАМАС.

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