Армия Израиля заявила о новых ударах по югу Ливана

Израильские военные нанесли новые удары по ливанской территории в ответ на обстрелы северной части страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в течение дня были зафиксированы по меньшей мере три запуска противотанковых ракет в направлении населенных пунктов Штула и Рехес-Рамим на севере Израиля. "Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам запусков, а также по дополнительным районам в Ливане с целью устранения угрозы", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, некоторое время назад израильские военные выявили вооруженный отряд в районе населенного пункта Адайса на юге Ливана, а ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" в окрестностях поселка Аит-эш-Шааб, проинформировали в пресс-службе.

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