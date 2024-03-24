Военный аэродром США в Сирии подвергся ракетному удару

Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещенные на базах в сирийской провинции Хасеке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, на территории аэродрома раздалось несколько сильных взрывов, в небо поднялся густой столб дыма. Ранее этот военный объект атаковал беспилотник-камикадзе, о последствиях нападения сведений не приводится.

Вылазки шиитских формирований против американских баз в Сирии и Ираке начались в октябре 2023 года после вторжения израильских войск в сектор Газа и прекратились две недели назад с началом мусульманского поста в месяц Рамадан.

По данным новостного портала Al Modon, военные объекты США на территории Сирии с октября 2023 года подверглись 99 атакам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые воюют на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство".

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