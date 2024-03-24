В США готовятся представить на голосование проект помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует после католической Пасхи представить на голосование законопроект по дальнейшему финансированию помощи Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол телеканалу CBS.

В этом году католическая Пасха приходится на 31 марта.

Отвечая на вопрос интервьюера, означает ли это, что члены палаты проголосуют по законопроекту уже 9 апреля, когда вернутся после перерыва, Маккол лишь сказал, что считает необходимым сделать это "как можно скорее".

Ранее в марте The Hill сообщало, что спикер Палаты представителей заявил о готовности разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине.

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