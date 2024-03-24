В БАПОР критикуют решение Израиля по доставке гумпомощи в Газу

Израиль предупредил, что больше не будет пускать конвои с продовольствием от Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на север сектора Газы, сообщил глава этой организации Филипп Лаззарини, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Израильские власти проинформировали ООН, что больше не будут одобрять проход на север анклава грузовиков с продовольствием от БАПОР, несмотря на разворачивающуюся там на наших глазах трагедию", - написал Лаззарини в соцсети X.

Глава БАПОР призвал снять эти ограничения. По его словам, они "возмутительны, создают умышленное препятствие оказанию помощи по спасению жизней во время искусственно созданного голода".

Он предупредил, что в случае, если агентство не сможет выполнять свою работу в Газе, "многие другие умрут от голода, обезвоживания и отсутствия крова".

Ранее на этой неделе замгендиректора БАПОР Натали Букли призвала страны Евросоюза, ранее приостановившие поддержку организации, вновь начать выделять агентству деньги.

По ее словам, имеющихся средств БАПОР хватит максимум до начала мая.

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