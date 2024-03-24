https://news.day.az/world/1647047.html Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в Подмосковье
Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в Подмосковье
Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Agence France-Presse сообщает, это связано с произошедшим в подмосковном "Крокус сити холле" терактом.
Заседание началось в 19:30 по местному времени (22:30 по бакинскому времени). Оно посвящено террористической атаке и ее последствиям.
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