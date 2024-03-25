Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

Власти Франции повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего после совещания совета по национальной обороне, организованного в Елисейском дворце в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле".

Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

"После теракта в Москве президент Франции созвал сегодня вечером в Елисейском дворце заседание Совета национальной обороны и безопасности. В связи с тем, что ответственность за нападение взяла на себя [террористическая группировка] "Исламское государство" (запрещена в РФ), и с угрозами, стоящими перед нашей страной, мы решили повысить уровень [плана борьбы с терроризмом] Vigipirate до самого высокого: "срочная угроза нападения", - написал премьер в X (ранее Twitter).

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