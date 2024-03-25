Арестованы обвиняемые в совершении теракта в "Крокус сити холле" в России

В отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холла" в России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передает Day.Az, соответствующее решение вынес принял Басманный суд Москвы.

Согласно информации, они заключены под стражу сроком на 1 месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года.

Таким образом, по решению суда лица, обвиняемые в совершении террористического акта: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Махаммадсобир Файзов были помещены в СИЗО.

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