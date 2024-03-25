Великобритания введет антикитайские санкции из-за кибератак

Правительство Соединенного Королевства собирается ввести санкции в отношении Китая в связи с тем, что поддерживаемые им хакеры, по версии Лондона, совершили кибератаки против британских парламентариев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источники сообщили телеканал Sky News.

По его информации, о рестрикциях в связи с "вмешательством в демократический процесс" может быть объявлено 25 марта. Отмечается, что китайские хакеры якобы пытались взломать серверы Избирательной комиссии Великобритании и получить доступ к личным данным некоторых членов Палаты общин и Палаты лордов. В этой связи председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алиша Кернс призвала правительство четче сформулировать свою политику в отношении КНР.

"Я столкнулась с кибератаками на свои электронные адреса, они шли из Китая. Угроза реальна, они пытаются подорвать нашу демократию. Если у нас нет публичной стратегии, вокруг которой может объединиться вся страна, то тогда у нас будут пробелы в вопросе устойчивости, что сделает нас уязвимыми", - сказала Кернс.

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