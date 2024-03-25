Израиль согласен на обмен пленными и заложниками с ХАМАС

Израиль дал согласие в ответ на предложение США об обмене заключенными и заложниками с ХАМАС, ждет ответа от группировки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал CNN.

CNN уточняет, что Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бернсом. Оно предполагает освобождение около 700 палестинских заключенных, в том числе 100 отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских граждан, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

Делегации ждут ответа ХАМАС, отмечает телеканал.

Тем временем дипломатический источник CNN заявил, что нерешенные вопросы остаются, включая поступление помощи и "передислокацию израильских военных" в Газу.

В свою очередь телеканал Almayadeen со ссылкой на собственные источники, сообщил, что Израиль отказывается даже от постепенного возвращения перемещенных лиц и создания новых лагерей для размещения сотен тысяч перемещенных лиц.

Источник телеканала охарактеризовал позицию Израиля на переговорах как "негибкую".

Ранее в Дохе находилась израильская делегация во главе с директором разведки "Моссад" Давидом Барнеа, которая вела непрямые переговоры с ХАМАС. Посредниками выступали шеф ЦРУ Уильям Бернс, Египет и Катар. В ночь на 24 марта израильская делегация вернулась домой.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции, по последним данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 32 тыс. 226 человек, раненых - 74 тыс. 518.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря 2023 года.

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