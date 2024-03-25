Британский премьер объявил о новых инвестициях в укрепление сил ядерного сдерживания

Великобритания будет вкладывать дополнительные средства в развитие атомной энергетики и укрепление собственных сил ядерного сдерживания. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Внутренний ядерный потенциал жизненно важен для нашей национальной обороны и энергетической безопасности, поддержания нашего ядерного сдерживания и обеспечения более дешевой и надежной энергией потребителей в Великобритании. Атомная промышленность быстро растет, в ближайшие 10 лет ей потребуется на 50% больше высококвалифицированных работников, и нам необходимо подготовить новое поколение британских талантов. Правительство сотрудничает с представителями промышленности, включая BAE Systems, Rolls-Royce, EDF и Babcock, чтобы к 2030 году инвестировать не менее £763 млн [$962 млн] в подготовку кадров и образование для создания рабочих мест", - отмечается в заявлении канцелярии.

Она указала, что инвестиции помогут создать "40 тыс. рабочих мест к концу десятилетия". Кроме того, британское правительство планирует вложить более £200 млн ($250 млн) в благоустройство города Барроу-ин-Фернесс на севере Англии, известного как центр строительства подлодок ВМС королевства.

Канцелярия премьера сообщила, что в ближайшее время будет опубликован доклад Минобороны, в котором будут описаны конкретные шаги по укреплению сил ядерного сдерживания, в том числе с помощью принятия на вооружение атомных подводных лодок типа Dreadnought в начале 2030-х годов и углубления партнерства с Австралией и США в рамках AUKUS.

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