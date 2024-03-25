Маск предупредил о «конце» Америки при победе демократов на выборах в США

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что на предстоящих выборах президента США намерен поддержать республиканскую партию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее - Twitter).

"Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна "красная волна" иначе Америке наступит конец", - написал он.

Президентские выборы пройдут в США в конце 2024 года. Свои кандидатуры на должность главы государства выдвинули действующий президент страны Джо Байден (Демократическая партия) и его предшественник Дональд Трамп (Республиканская партия). Оба уже заручились поддержкой более чем половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидатов на летних съездах.

Маск ранее говорил, что на предыдущих президентских выборах 2020 года "неохотно" проголосовал за Байдена. Со слов бизнесмена, впоследствии он разочаровался в новой президентской администрации.

Маск пояснял, что отдаст предпочтение "кому-то разумному и центристскому", и обещал поддержать губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса, если тот решит баллотироваться. Десантис действительно выдвинул свою кандидатуру, но впоследствии снял ее и поддержал Трампа.

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