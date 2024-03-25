США расширят функции штаба своих вооруженных сил в Японии

Военное командование США намеревается расширить функции штаба своих вооруженных сил в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным его источников, предполагается предоставить штабу возможность самостоятельно планировать совместные с Силами самообороны Японии учения и вести более активный обмен информацией с японской стороной. Ожидается, что инициатива, которая также предусматривает комплексное обновление двустороннего договора о безопасности, будет утверждена на предстоящей встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 10 апреля.

Кисида в апреле посетит США, где также планирует выступить перед Конгрессом (11 апреля).

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