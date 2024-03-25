Более 5 тысяч человек были эвакуированы из "Крокуса" и еще 100 были спасены при пожаре.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал представитель "Крокус групп".

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 137 человек. Опознаны тела 68 погибших.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!