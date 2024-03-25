Стало известно о желании премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил Пхеньяну о намерении как можно быстрее провести встречу с Ким Чен Ыном. Как передает Day.Az, об этом сообщает ЦТАК.

Она подчеркнула, что Кисида ранее проявлял интерес к проведению саммита на высшем уровне между Пхеньяном и Токио. По ее словам, Япония ранее сообщала о своей позиции КНДР.

"Недавно Кисида снова передал нам по другому каналу свое намерение в возможные кратчайшие сроки лично встретиться с председателем Государственного совета КНДР [Ким Чен Ыном]", - сказала Ким Ё Чжон.

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