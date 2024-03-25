СБ ООН проведет голосование по резолюции по Газе

Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции о прекращении огня в Газе запланировано на сегодня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, документ, в котором будет содержаться призыв к немедленному прекращению огня в Рамадан, был выдвинут 10 членами Совбеза.

Согласно информации из дипломатических источников, ожидается, что резолюция, скорее всего, будет принята, поскольку ни один из 5 постоянных членов Совета не заявлял о вероятности наложить вето на проект.

Первоначально СБ ООН планировал проголосовать по резолюции в субботу, 23 марта, но голосование было отложено, пока продолжались переговоры.

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