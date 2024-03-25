Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде.

Как сообщает Day.Az, причиной стало неадекватное поведение пассажира.

Пилоты были вынуждены посадить самолет в Волгограде.

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