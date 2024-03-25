https://news.day.az/world/1647124.html Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде
Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Волгограде.
Как сообщает Day.Az, причиной стало неадекватное поведение пассажира.
Пилоты были вынуждены посадить самолет в Волгограде.
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