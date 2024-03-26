Почему Кейт Миддлтон скрыла новость о раке от принца Гарри и Меган Маркл?

Принцесса Кейт Миддлтон скрыла новость о раке от герцогини Меган Маркл и принца Гарри. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.

22 марта Кейт Миддлтон выступила с заявлением. Принцесса официально сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. По информации журналистов, принц Гарри и Меган Маркл узнали о заболевании Кейт Миддлтон по телевизору.

Королевский корреспондент Ричард Фицуильямс считает, что королевская семья не стала рассказывать герцогам Сассекским о диагнозе Кейт Миддлтон раньше из-за недоверия.

"Между братьями существует глубокий раскол - это мы знаем. Мы также в курсе, что они, очевидно, не разговаривали уже много месяцев. Причина, конечно, в том, что в течение четырех лет они (Меган Маркл и принц Гарри) создавали бесконечные проблемы королевской семье, поэтому им нельзя доверять", - объяснил Фицуильямс.

Корреспондент вспомнил о проектах герцогов Сассекских, в которых они откровенно рассказывали о жизни в королевской семье. К ним можно отнести сериал Netflix, автобиографию принца Гарри и несколько интервью.

"У них не было никаких оснований монетизировать свои связи с королевской семьей. Проблема в том, что это единственное, что, кажется, принесло им много денег", - добавил Фицуильямс.

Королевский биограф Фил Дампьер считает, что принцу Гарри не рассказали о болезни принцессы Уэльской, потому что у него плохие отношения с братом, принцем Уильямом.

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