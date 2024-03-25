Во Франции арестован мужчина за плакаты "Макрон мошенник!", "Макрон - сумасшедший психопат"
В Атлантических Пиренеях (департаменте на юго-западе Франции) арестован гражданин страны, который собирался протестовать против заявлений президента Эммануэля Макрона об отправке военных на продолжающуюся войну в Украине, а также проводимой французским лидером политики внутри государства.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на французское издание Le Media.
Арест произошел после доноса арендодателя, который обнаружил плакаты арендатора в гараже дома.
Согласно данным, позже правоохранители изъяли плакаты с лозунгами "Макрон - мошенник!", "Макрон - сумасшедший психопат, который нюхает кокаин и хочет втянуть нас в войну".
51-летнего француза задержала полиция. Он признался, что готовился к акции.
Теперь мужчине придется заплатить денежный штраф за намерение провести несанкционированную акцию.
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