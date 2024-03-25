В ЦАХАЛ опровергли сообщения о проникновении боевиков на юге Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла сообщения ряда СМИ о возможном проникновении вооруженных боевиков из сектора Газа на израильскую территорию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вопреки появившимся сообщениям, попыток проникновения на территорию Израиля на юге страны не было", - говорится в заявлении. "Подразделения ЦАХАЛ развернуты и находятся в состоянии готовности в этом районе", - добавили в армейской пресс-службе.

Ранее газета Israel Hayom опубликовала в X (ранее Twitter) сообщение об "опасениях [в связи с возможным] проникновением террористов из сектора Газа в районе Сдерота (ближайший к сектору Газа израильский город - прим. ТАСС)". Позже эта публикация была удалена.

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