Названо число спасшихся во время теракта в "Крокусе"

Во время теракта в "Крокусе" удалось спасти более 5000 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель группы "Crocus".

По данным российских СМИ, десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести, личности около 100 погибших до сих пор не установлены. Отмечается, что для установления личности многих потребуется ДНК-тест, который займет 2 недели.

На данный момент на горячую линию МЧС обратились около 2300 человек.

Отметим, вечером 22 марта четверо вооруженных руками людей вошли в "Крокус Сити Холл"и открыли огонь по людям из автоматов, создав пожар в концертном зале. В результате 137 человек погибли и 180 получили ранения. Российские правоохранительные органы задержали в Брянской области четырех подозреваемых в совершении теракта.

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