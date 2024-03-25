Поисковая операция на месте теракта в "Крокусе" продлена до 26 марта

Поисковая операция на месте теракта в "Крокус сити холле" продлена до 17:00 26 марта.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании оперативного штаба, кадры которого показал телеканал "Россия-24", передает в понедельник Day.Az.

"Срок поисковой операции продлен до следующего дня, до 17 часов", - подчеркнул он.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 137 человек. Опознаны тела 68 погибших.

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