Военные Израиля за сутки уничтожили десятки вооруженных радикалов в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки ликвидировали десятки вооруженных радикалов в боях в южной и центральной частях сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Силы ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля продолжают точечные рейды на террористических объектах в Аль-Амале на западе Хан-Юниса (город на юге Газы - прим. ТАСС) после окружения этого района. За минувшие сутки в ходе боев и ударов с воздуха в Аль-Амале ликвидировано более 20 террористов. Кроме того, войска ЦАХАЛ провели целенаправленные рейды на нескольких объектах террористической инфраструктуры в этом районе и обнаружили взрывные устройства, РПГ и военную технику", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что силовики "за сутки содействовали выходу сотен жителей из этого района и допросили десятки подозреваемых".

Армия "продолжает операции в центральной части сектора Газа, где за прошедшие сутки ликвидированы нескольких террористов", уточнили военные. "Во время засады, устроенной снайперами ЦАХАЛ, был выявлен террорист, выходивший из шахты туннеля поблизости с войсками. Террорист был оперативно ликвидирован в результате авиаудара", - добавила пресс-служба.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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