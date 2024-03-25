Китай отверг обвинения Великобритании в хакерских атаках

Китай отвергает безосновательные обвинения Великобритании в хакерских атаках, призывает прекратить распространение ложной информации. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай всегда действовал решительно в пресечении всех видов вредоносной деятельности в киберпространстве в соответствии с законом. Он выступает за то, чтобы все страны совместными усилиями решали эту сложную и деликатную проблему, осуществляя отслеживание кибератак посредством диалога и сотрудничества, а в ходе соответствующих расследований представляли достаточные и объективные доказательства, чтобы без фактической основы клеветать на другие стран", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также призвал не политизировать вопросы кибербезопасности и прекратить распространять ложные и бездоказательные обвинения.

Ранее правительство Соединенного Королевства заявило о намерении ввести санкции в отношении Китая в связи с тем, что поддерживаемые им хакеры, по версии Лондона, совершили кибератаки против британских парламентариев. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Согласно газете The Sunday Times, действия хакеров затронули бывшего лидера Консервативной партии Иэна Дункана Смита, экс-председателя комитета по внутренним делам Палаты общин Тима Лотона, члена Палаты лордов Дэвида Элтона и депутата Палаты общин от Шотландской национальной партии Стюарта Макдональда. Sky News указал, что заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Оливер Дауден обратился к спикеру Палаты общин Линдси Хойлу с просьбой позволить ему выступить с заявлением по поводу Китая 25 марта.

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