В этой стране впервые применили искусственный интеллект в борьбе с коррупцией

Антикоррупционная операция правительства Монголии под названием "Прозрачность" вышла на новый уровень за счет того, что впервые начали применять искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщил министр электронного развития и связи Ням-Осорын Учрал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Борьба с коррупцией в рамках операции "Прозрачность" вышла на новый этап за счет того, что в сотрудничестве с частным сектором мы разработали версию 2.0 открытой информационной системы shilen.gov.mn и внедрили новейшую технологию искусственного интеллекта", - сказал министр. Он напомнил, что с момента начала операции в 2023 году было обеспечено право населения на доступ к 975 тыс. единиц информации о кредитах и закупках государственных фондов и органов власти. Добавлены сведения о выданных за последние три месяца 2 512 лицензиях на добычу полезных ископаемых.

"В следующий раз мы обучим ИИ отвечать на вопросы о выделении земли и специальных государственных фондах. Чем больше вы будете спрашивать, тем больше искусственный интеллект будет учиться и развиваться. Это открывает новую эру, в которой право граждан на информацию регулируется технологиями, а не людьми", - добавил министр.

Антикоррупционный план

Правительство Монголии объявило 2023 год годом борьбы с коррупцией и начало реализацию комплексного плана "Пять Ш". Это начальная буква названий пяти операций, включая "Шилэн" ("Прозрачность"), которая призвана обеспечить полную открытость для населения информации о деятельности государственных ведомств и фондов.

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