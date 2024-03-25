Соцсеть Трампа Truth Social выйдет на биржу

Экс-президент США Дональд Трамп намерен провести IPO своей соцсети Truth Social. Акции компании-владельца Trump Media & Technology Group могут начать торговаться на бирже уже на этой неделе, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выход на публичные торги стал возможен после одобрения слияния медиахолдинга Трампа с SPAC-компанией Digital World Acquisition Corporation (DWAC) акционерами.

Сообщается, что ценные бумаги компании будут размещены под тикером DJT. Когда-то под ним торговалась другая давно исчезнувшая компания Трампа по казино и отелям.

Truth Social появилась в 2022 году. Сам Трамп позиционировал соцсеть как средство борьбы "с тиранией бигтехов".

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