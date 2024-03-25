В ХАМАС обвинили США

Сторонники палестинского движения ХАМАС считают, что именно администрация США препятствует заключению соглашения об установлении перемирия в секторе Газа. Такое мнение выразил член политбюро движения Хусам Бадран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Американская администрация несет основную ответственность за то, что соглашение до сих пор не заключено", - приводит его слова официальный Telegram-канал ХАМАС. Бадран добавил, что, по его мнению, некорректно называть США посредниками на текущих переговорах о прекращении огня, поскольку Соединенные Штаты "являются главным союзником Израиля в военной и политической сферах".

В Дохе проходят переговоры, которые возобновились 18 марта. Это подтвердил официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, добавив при этом, что, хотя никаких прорывов на переговорах между Израилем и ХАМАС нет, участники испытывают осторожный оптимизм относительно возможных перспектив консультаций. В воскресенье агентство Agence France-Presse проинформировало, что директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс покинули Доху после проведения там очередного раунда консультаций.

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